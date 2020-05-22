Малый и средний бизнес сможет досрочно разрывать договоры аренды

Малый и средний бизнес сможет досрочно разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды.

Их можно будет досрочно расторгать до 1 октября 2020 года и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. Закон также позволяет представителям малого и среднего бизнеса без штрафных санкций разрывать договор аренды в случае отказа собственника помещения снизить арендную плату.

Проблемы с оплатой аренды в условиях пандемии коронавируса испытывают 42,8% малых и средний компаний, показал мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Большинство предприятий оценивают свои пережить кризис в 50% и ниже. Также более половины опрошенных компаний отрицательно оценили меры поддержки бизнеса властями.

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