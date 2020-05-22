Медведев обнаружил в регионах коррупционные синдикаты по вывозу древесины из страны

Медведев обнаружил в регионах коррупционные синдикаты по вывозу древесины из страны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых регионах существуют коррупционные синдикаты, связанные с вывозом из России необработанной древесины.

«Актуальная для нас тема — это работа, нацеленная на прекращение вывоза из страны огромного количества непереработанной древесины, которая часто вывозится в том числе под видом переработанной. Задача эта стоит много лет, решить её пока не удаётся, поскольку есть сильные лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне, там возникают целые коррупционные синдикаты», — пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что другие страны зарабатывают на лесной отрасли миллиарды долларов, а Россия пока недостаточно быстро создает условия для глубокой переработки древесины. В результате страна лишается ощутимой выгоды.

Медведев также отметил необходимость придать дополнительный импульс работе по борьбе с лесными пожарами, так как она имеет большое значение для экономической безопасности страны.

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Медведев обнаружил в регионах коррупционные синдикаты по вывозу древесины из страны

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