России предрекли череду карантинов до 2021 года

Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и её влиянии на экономику.



Как пишет «РБК», наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10%.

При самом благоприятном развитии событий кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4-6%. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10-15%.

По самому пессимистичному прогнозу, начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.

По данным на 21 мая, в мире более 5,04 миллиона заражённых коронавирусом, из них свыше 329 тысяч скончались, более 1,9 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.