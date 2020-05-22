Молодые и экономически активные россияне хуже всего оценивают работу правительства

Фонд «Общественное мнение» опубликовал рейтинги власти, оценив уровень доверия россиян к президенту, правительству и политическим партиям.



Новый опрос проводился с 15 по 17 мая. Самые плохие оценки деятельности правительства выставили россияне в возрасте от 18 до 30 лет и от 31 до 45 лет.

В первой группе работу правительства негативно оценивают 58% опрошенных, позитивно — 31%. Во второй негативные оценки дали 57%, позитивные — 28%. В целом работу правительства «скорее хорошо» оценивают 36% респондентов (неделей ранее — 35%), скорее плохо — 46% (ранее — 45%).

Деятельность президента РФ Владимира Путина хорошо оценивают 60% респондентов, скорее плохо — 24% (неделей ранее — 25%). Доверяют президенту 57%, не доверяют — 30% (ранее — 31%).

Электоральные рейтинги политических партий изменились в пределах 1%: «Единая Россия» — 31%, КПРФ — 13%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия» — 5%.