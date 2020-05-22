Тульский «Панцирь» защитил базу Северного флота от дронов «противника»

Тульский "Панцирь" защитил базу Северного флота от дронов "противника"

Расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Учение прошло на Северном флоте.

Сначала военнослужащие совершили марш в заданный район в условиях бездорожья Арктики. Здесь они развернули зенитный ракетно-пушечный комплекс и привели его в боевую готовность, сообщили в пресс-службе Северного флота. В качестве беспилотников «противника» выступил квадрокоптер.

По замыслу учений, условный неприятель разведывал позиции зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Но боевые расчёты «Панциря-С1» вычислили, идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели «противника».

«Панцирь-С1» — зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Его используют для защиты военных и гражданских объектов от всех средств воздушного нападения.

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