Тульский «Панцирь» защитил базу Северного флота от дронов «противника»

Расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Учение прошло на Северном флоте.



Сначала военнослужащие совершили марш в заданный район в условиях бездорожья Арктики. Здесь они развернули зенитный ракетно-пушечный комплекс и привели его в боевую готовность, сообщили в пресс-службе Северного флота. В качестве беспилотников «противника» выступил квадрокоптер.

По замыслу учений, условный неприятель разведывал позиции зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Но боевые расчёты «Панциря-С1» вычислили, идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели «противника».

«Панцирь-С1» — зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Его используют для защиты военных и гражданских объектов от всех средств воздушного нападения.