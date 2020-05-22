Антон Агеев заслужил перед Отечеством медаль

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени.



Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет награждена начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации Алексина Марина Сорокина.

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XX лет награждены председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова и министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений Александр Бибиков.

За большой вклад в развитие движения студенческих отрядов и активную общественную деятельность медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила председатель совета тульского «Штаба студенческих отрядов и трудовых формирований молодёжи» Елена Судакова.