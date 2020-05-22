В Новомосковске задержали фигуранта «дела Жерздева»

21 мая в Новомосковске задержали бывшего владельца торгового центра «Первый» Юрия Струнге.



Обыски прошли в его квартире и на других принадлежащих предпринимателю объектах.

По предварительной информации, Струнге может быть замешен в хищении денежных средств при строительстве муниципального Центра единоборств. Также проверяется связь Струнге с новомосковским рынком — учреждение выступало заказчиком работ, которые выполняли принадлежавшие ему фирмы-подрядчики.

Юрий Струнге фигурировал в уголовном деле против бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

Жерздев был осуждён в феврале 2019 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ему дали сначала 2 года, а после обжалования — 1 год и 7 месяцев колонии-поселения за превышение должностных полномочий.

Уголовное дело было связано с аукционом на получение земли в центре Новомосковска рядом с торговым центром «Первый». Жерздеву предъявили факт, что аукцион был «заточен» под знакомого ему предпринимателя Юрия Струнге.

Когда в торгах решили участвовать ещё два бизнесмена, Жерздев, по данным следствия, предпринял попытки склонить его к отказу. Один из предпринимателей отказался, после чего аукцион был отменён.

Как мы писали ранее, торговый центр «Первый» перестал принадлежать Юрию Струнге. В конце 2019 года торговый объект приобрела фирма, принадлежащая компании, зарегистрированной на Кипре.