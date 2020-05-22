В России может измениться система оплаты коммунальных услуг

В Госдуму внесён законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг.



Поправки, по оценке авторов (парламентариев из Северной Осетии), направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ.

Авторы объясняют свою идею тем, что нынешняя система оплаты ресурсов, потребляемым «сообща», непрозрачна.

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчётным данным, не более чем на 1,5%. В результате граждане смогут отказаться от установки дорогостоящих общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. В конечном счёте поправки помогут снизить расходы граждан на оплату «коммуналки».

Кроме того, поправки, говорится в пояснительной записке, позволят учесть интересы управляющих компаний и ТСЖ, которые нередко банкротятся из-за непрозрачности системы.