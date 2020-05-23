Новомосковские студенты потребовали переноса сессии из-за проблем с онлайн-обучением

Студенты заочного отделения Новомосковского Российского химико-технологического университета Д. И. Менделеева обратились с открытым письмом к министерству образования Тульской области и руководству своего института.



Они требуют перенести летнюю сессию с июня на сентябрь из-за невозможности проходить аттестацию в дистанционном режиме, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечают студенты, образовательный сайт работает с постоянными сбоями, а у многих учащихся нет необходимого оборудования.

«В 2020 году в стране началась эпидемия Covid-19. В связи с этим вузы были переведены на дистанционную форму обучения. Всё бы хорошо, но только не в нашем институте. В июне у нас начинается летняя сессия, которая будет проходить в дистанционном формате, совершенно новом для нас и института. Не все студенты имеют полный комплект оборудования для такого прохождения аттестации.

У многих нет компьютеров, нет звуко-видео записывающего оборудования. Сайт работает с постоянными сбоями, многие не имеют к нему доступа (получить в период пандемии — невозможно). Получается, что студентов бросили на произвол судьбы.

Мы требуем, чтобы аттестацию, которая должна проходить в июне, перенесли на сентябрь. Классическое прохождение аттестации — это лучший вариант. В таком виде студенты могут в устной форме решить все проблемы, связанные с изучением и разбором материала с преподавателем», — сообщают они в интернет-петиции.