В Туле будут судить банду наркоторговцев

В Туле направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы наркоторговцев.



Четыре фигуранта обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой).

По версии следствия, с апреля по август 2019 года они сбывали наркотики с помощью тайников-закладок на территории Пролетарского, Зареченского, Центрального и Привокзального округов Тулы.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.