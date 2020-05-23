В Туле обещают вывести рыночную торговлю на новый уровень

22 мая в Туле после реконструкции открыли рынок​ «Салют».



Помещение площадью 1880 кв. м оборудовано системой канализации, кондиционирования, отоплением. Здесь работают свыше 70 торговых мест.

В ближайшее время будут оборудованы дополнительные торговые места для продавцов, торговавших рядом с рынком, пояснил начальник управления экономического развития администрации Тулы Александр Ильинский.

«Наша задача в том, чтобы способствовать развитию рыночной и ярмарочной торговли, обеспечивать нашим фермерам возможность реализации производимой ими продукции. В ближайших планах — увеличение числа мест для организации нестационарной торговли, в том числе сезонного характера, ярмарочных площадок, обновление их формата. Нестационарную торговлю Тулы мы продолжим выводить на новый уровень», — отметил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.