Экс-сотрудника исправительной колонии в Донском приговорили к тюремному заключению

В Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии.



22-летний мужчина признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

Суд установил, что с июля по ноябрь 2019 года, договорившись с одним из осуждённых, он неоднократно приобретал сим-карты сотовых операторов, мобильные телефоны и проносил их в режимное учреждение, за что получал денежное вознаграждение от заключённого.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий сроком на 4 года.