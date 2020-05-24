Распространителям фейков запретят участвовать в выборах

Госдума в третьем чтении одобрила поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».



Поправки затрагивают ужесточение правил участия в выборах. Предложение об изменениях внесли представители «Единой России» Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик.

Согласно новой редакции, запрет на выдвижение собственной кандидатуры на выборах теперь распространяется, в том числе, на осуждённых к лишению свободы по статьям об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), распространении ложной общественно значимой информации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 207.2 УК), неоднократном нарушении правил участия в акциях (ст. 212.1 УК), призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), сепаратизме (ч. 2 ст. 280.1 УК), возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК), применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Запрет будет действовать в течении пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

23 мая президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил участия в выборах, сообщается на сайте Кремля.