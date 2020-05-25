В России отметили рекордное загрязнение воздуха

Промышленность России установила рекорд по числу загрязнений воздуха за квартал.



В первом квартале 2020 года было выявлено 44 случая высокого загрязнения воздуха — это половина от всех случаев, зафиксированных за рекордный 2018 год.

В начале года был установлен новый квартальный рекорд по числу загрязнений за последние пять лет наблюдения. Рост числа загрязнений по сравнению с первым кварталом 2019 года составил 57%.

Исследование Finexpertiza проводилось по данным Росгидромета, в Минприроды подтвердили соответствие данных.

Больше всего случаев высокого загрязнения воздуха было отмечено в Бурятии (21 случай), Забайкальском и Красноярский край (8 и 7 соответственно). Загрязнявшие воздух организации — в основном предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также организации сферы ЖКХ.

Авторы исследования отмечают, что в начале года не было экстремально высоких выбросов загрязняющих веществ. Вместе с этим 6 из 44 случаев загрязнений были связаны с авариями на производстве.