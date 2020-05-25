Главврач Новомосковской горбольницы: Сотрудникам приёмного отделения законно снизили зарплату

Министерство здравоохранения Тульской области прокомментировало обращение сотрудников приёмного отделения Новомосковской городской клинической больницы.



«В Новомосковской ГКБ медицинская помощь пациентам с коронавирусом оказывается в инфекционном отделении. Приёмный покой, где работают сотрудники, записавшие видео, не относится к инфекционному госпиталю.

Как сообщил Игорь Наумов, главный врач Новомосковской ГКБ, начисленная сумма заработной платы зависит от объёма выполненных работ. „В связи с приостановкой плановой госпитализации поток пациентов приёмного отделения снизился. Это привело к уменьшению объёма выполненных работ и, как следствие, изменениям в начисленной зарплате“, — объяснил главврач.

Игорь Наумов добавил, что в апреле ни одного пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию или подозрением на неё в приёмное отделение не поступало. В мае через приёмный покой прошли три пациента, у двух из них был подтверждён коронавирус, анализ ещё одного пациента — в работе. За эти случаи контакта сотрудники приёмного отделения получат выплаты в полном объёме согласно постановлению правительства РФ №415 и постановлению правительства Тульской области №201.

По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, в числе первоочередных задач ведомства — забота о здоровье и безопасности не только сотрудников коронавирусных стационаров, но и всех медработников региона. Чтобы свести к минимуму вероятность заражения, сотрудники приёмного покоя были обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты.

В министерстве здравоохранения Тульской области создана профильная рабочая группа, в состав которой вошли, в том числе, специалисты министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.

Необходимо учитывать, что федеральные стимулирующие выплаты, согласно действующему законодательству, предусмотрены не всем медицинским работникам, а категориям, указанным в постановлениях правительства РФ №484 и №415, принятых в апреле текущего года. Так, по постановлению №484 выплаты могут производиться только работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также специализированную медицинскую помощь той же категории граждан в стационарах. Поэтому медицинские работники больниц, не являющихся профильными госпиталями, соответствующие выплаты не получают.

Согласно постановлению №415 выплаты производятся медицинским работникам, оказывающим скорую, первичную и стационарную медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. В случае установления фактов невыплат медицинскому персоналу, участвовавшему в оказании помощи таким больным, соответствующие выплаты сотрудникам будут начислены и произведены. Аналогичная ситуация с региональными стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлениями правительства Тульской области №156 и №201 текущего года.

В рамках рассмотрения обращения сотрудников Новомосковской ГКБ также будет изучен вопрос правильности начисления заработной платы и иных выплат медицинским работникам», — говорится в ответе.

Напомним, ранее прокуратура пообещала провести проверку по факту снижения зарплаты медикам.