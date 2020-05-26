Россияне массово теряют деньги из-за карантинных мер

С начала действия карантинных мер из-за пандемии коронавируса более половины россиян заявили о сокращении зарплаты.



Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». 58% опрошенных сообщили о сокращении зарплаты, у 39% — зарплата не изменилась и только у 3% — зарплата увеличилась. В то же время около 66% отметили, что потеряли часть или всю премию за месяц или квартал.

Всего в опросе поучаствовали 2,3 тысячи россиян, которые по-прежнему не потеряли работу.

Ещё в конце марта, перед основным режимом самоизоляции, более 60% россиян рассказали, что не имеют никаких накоплений на случай экономического кризиса, а 20% признались, что в случае сокращения на работе, останутся без денег уже через месяц.

Только 3,6% россиян владеют средствами, которых в случае кризиса хватит на 3-5 лет жизни, а 4,3% — на срок более пяти лет.

В начале мая почти половина россиян рассказала, что столкнулась с сокращением зарплат из-за пандемии коронавируса. Основные причина — выросли расходы или кто-то из членов семьи остался без работы. До этого опросы показали, что граждане пойдут на сокращение потребления почти всех товаров и услуг, чтобы окончательно не обеднеть.

Большинство россиян в опросе ВЦИОМ заявили, что наиболее тяжёлые времена для страны ещё впереди. 84% респондентов отчитались о тревожных настроениях из-за пандемии и финансового кризиса.