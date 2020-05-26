Безработица в России выросла до 4-летнего максимума

Численность безработных жителей России в апреле 2020 года, объявленном президентом Владимиром Путиным нерабочим месяцем с сохранением зарплаты, выросла по сравнению с мартом на 23,4%, или 815 000 человек.



По данным Росстата, общее количество безработных составило 5,8% рабочей силы, или 4,3 млн человек. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Предварительный доклад составлен по методике Международной организации труда (ILO), которая учитывает не только официальную статистику обратившихся на биржи труда за пособиями. В качестве безработных в службе занятости, по данным ведомства, в апреле зарегистрировались 1,3 млн человек, из них 1,1 млн уже получали пособие (один МРОТ).

По отношению к апрелю прошлого года число не трудоустроенных россиян в том же периоде в годовом выражении выросло почти на треть, к марту — 23,4%. В марте общий уровень безработицы был ниже — 4,7%, в апреле этого года же он побил максимальные значения с 2016 года.

В связи с пандемией коронавируса президент России в конце марта объявил весь апрель нерабочим, но с сохранением за работниками зарплаты. Режим «нерабочих дней» стал своего рода альтернативой режиму ЧС: в апреле Путин передал правительству право вводить его по всей стране, однако вместо него большинство регионов ограничились сначала режимом повышенной готовности, а после самоизоляцией.

До окончания майских праздников, были закрыты все предприятия, не занятые в обеспечении жизнедеятельности, а также кафе, магазины, фитнес-клубы и другие организации. В регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, все ограничения при этом сохраняются как минимум до конца мая.

Многие компании из-за снижения спроса или вовсе закрытия столкнулись с кризисом, из-за чего люди лишились работы. Треть фирм вынуждены были отправить своих работников на неоплачиваемый отпуск, ещё половина (49%) перевели их на неполный рабочий день с урезанием зарплаты, а в 16% и вовсе начались сокращения. При этом более 60% россиян рассказали, что в случае увольнений с работы у них нет никаких накоплений. Ещё половине оставшихся денег хватит на два-три месяца, многие боятся потерять средства даже на покупку самого необходимого.