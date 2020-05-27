В Туле выбрали новых членов общественного совета

В Туле выбрали новых членов общественного совета

27 мая на заседании Тульской городской Думы утвердили новый состав общественного совета.

В него вошли по 8 кандидатов от Общественной палаты, городской Думы и администрации Тулы.

Общественная палата Тульской области: Михаил Евсеев, Олег Золотарёв, Валентина Иванова, Надежда Иванская, Александр Музланов, Артём Замотин, Владимир Павлов, Мария Дронова.

Тульская городская Дума: Татьяна Авдюшина, Виктория Данильченко, Кирилл Евсиков, Алексей Ефанов, Михаил Лыков, Андрей Сафронов, Дмитрий Хомяков, Владимир Филиппов.

Администрация Тулы: Ирина Авдюшкина, Илья Конов, Оксана Козлова, Светлана Комиссарова, Андрей Павловский, Михаил Половецкий, Ольга Чернецова, Сергей Юрушкин.

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