Президент Тульской федерации ММА подозревается в организации заказного убийства

Президент Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства.



В его квартире прошёл обыск, по уголовному делу задержаны пять человек.

По версии следствия, преступление было совершено 4 июня 2019 года в посёлке Поварово Солнечногорского района.

Неизвестный в шлеме мотоциклиста не менее трёх раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда мужчина заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте.

По горячим следам была задержана сожительница потерпевшего, ей предъявили обвинение в организации убийства группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Также следствие установило её причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершённое в 2017 году. Кроме того, были задержаны трое мужчин, совершивших указанное преступление.

Следствием установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено предполагаемое орудие преступления — пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия, а также иные вещественные доказательства.

Как сообщают СМИ со ссылкой на федерацию ММА Тульской области, Владимир Осия де-факто является президентом федерации, однако де-юре руководителем он ещё не стал — документы в Минюсте ещё не оформлены.