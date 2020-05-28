Закрывшим своё дело тульским бизнесменам выплатят по 12 тысяч рублей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о новых мерах поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса.



Так, на 3 месяца увеличат размер минимального пособия по безработице в три раза (с 1,5 до 4,5 тыс. рублей).

Доплату в 3 тысячи рублей распространят на семей с детьми до 18 лет, где родители потеряли работу до 1 марта.

Индивидуальным предпринимателям, закрывшим своё дело после 1 марта, выплатят пособие в размере 12,1 тысячи рублей.

Для тех, кто оказался под риском увольнения, организуют общественные работы. Компаниям, которые сделают общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.

Выплату пособий по безработице продлят на 3 месяца тем, кто в период пандемии коронавируса лишился на него права.

Безработица в стране достигла уровня 1,9 млн человек. Минтруд ожидает, что реальные доходы россиян в 2020 году снизятся на 6%, а уровень безработицы по итогам года составит примерно 5,5%.