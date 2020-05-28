Дюмин пообещал понять и удовлетворить запросы каждого туляка

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о большой ответственности, которая ложится на региональные власти в связи с последствиями пандемии коронавируса.



«Наша задача – понять и удовлетворить запросы каждого. И тех, кто потерял работу из-за коронавируса, и тех, кто сейчас в предпенсионном возрасте, и тех, кто только готовится начать трудовую деятельность. Поэтому мы начали реализовывать в регионе масштабную программу по поддержке занятости. В числе ключевых задач — сделать информацию обо всех имеющихся вакансиях и формах профессионального обучения максимально доступной жителям области», — сообщил он.

По словам Дюмина, министерства промышленности и науки, труда и социальной защиты усилят взаимодействие с предприятиями региона по вопросам подготовки востребованных кадров.

«Сложившаяся ситуация заставляет нас подходить к вопросам поддержки занятости максимально широко и комплексно, искать и использовать все возможности для создания рабочих мест. Предлагать людям не только постоянную, но и временную, сезонную, разовую работу. Развивать дистанционные формы работы. Только при таком подходе мы сможем стабилизировать ситуацию на рынке труда», — добавил он.