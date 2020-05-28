На главу Россельхознадзора заявили в полицию за вымогательство взятки

Представитель польской компании производителя молочных продуктов заявил в полицию о вымогательстве взятки.



Среди лиц, участвовавших в вымогательстве, упоминается глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишут СМИ.

Полиция начала проверку по факту заявления польского предпринимательства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация будет проверена.

«Мы не знаем, насколько они (сообщения) достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно», — цитируют Пескова СМИ.