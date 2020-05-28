В Туле построят две новые автостанции

В скором времени в Туле появятся две новые автостанции. Они должны снизить загруженность центральных улиц города.



Автостанция «Восточная» разместится на пересечении улицы Оборонной и Новомосковского шоссе (ул. Оборонная, 83). Её площадь составит 5,3 тыс. кв. м. Здесь ежедневно будет приниматься 220 рейсов, пассажиропоток составит до 1,5 тыс. человек в день. В строительство вложено 85 млн рублей. Автостанция будет обслуживать 8 межмуниципальных маршрутов (в Киреевск, Шатск, Шварц, Кимовск и Болохово).

Автостанция «Северная» разместится на улице Октябрьская (в районе дома №229). Её площадь составит 7 тыс. кв. м. Объект будет принимать ежедневно 190 рейсов с пассажиропотоком до 1 тыс. человек. Инвестиции в строительство составили 60 млн рублей. Автобусы будут отправляться в Москву, Венёв, Новогурово, Поповку, Анишино, Берники, Ленинский, Малахово, Ревякино (7 межмуниципальных и 3 межрегиональных маршрута).