В Туле переназначили бизнес-омбудсмена

В Туле переназначили бизнес-омбудсмена

Александр Головин переназначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Дюмин.

Головин занимает эту должность с мая 2015 года.

В Туле переназначили бизнес-омбудсмена

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