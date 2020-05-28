В Туле переназначили бизнес-омбудсмена

В Туле переназначили бизнес-омбудсмена28.05.2020 Александр Головин переназначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Дюмин.Головин занимает эту должность с мая 2015 года.ТемыбизнесГоловин АлександрДюмин Алексейпредпринимательство НовостиВ Туле переназначили бизнес-омбудсмена 28.05.2020В Туле построят две новые автостанции 28.05.2020На главу Россельхознадзора заявили в полицию за вымогательство взятки 28.05.2020 Дюмин пообещал понять и удовлетворить запросы каждого туляка 28.05.2020Закрывшим своё дело тульским бизнесменам выплатят по 12 тысяч рублей 28.05.2020Президент Тульской федерации ММА подозревается в организации заказного убийства 27.05.2020В Туле выбрали новых членов общественного совета 27.05.2020Безработица в России выросла до 4-летнего максимума 26.05.2020Россияне массово теряют деньги из-за карантинных мер 26.05.2020Главврач Новомосковской горбольницы: Сотрудникам приёмного отделения законно снизили зарплату 25.05.2020В России отметили рекордное загрязнение воздуха 25.05.2020Прокуратура проверит обращение новомосковских медиков 24.05.2020Распространителям фейков запретят участвовать в выборах 24.05.2020