Госдума может разрешить тотальную застройку лесов

В июне Госдума может утвердить закон, разрешающий вести в государственных лесах капитальное строительство с целью развития туризма.



Законопроект №793310-7 внесён правительством России, и, как говорится в пояснительной записке, направлен на повышение инвестиционной привлекательности лесов, улучшение ситуации в лесном хозяйстве с помощью частных арендаторов.

Экоактивисты составили примерный текст отзыва на законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования использования лесов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры», который граждане могут отправить в адрес Госдумы.

«На рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации находится № 793310-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования использования лесов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры».

Категорически возражаю против утверждения данного законопроекта, поскольку он нацелен на создание условий для легализации капитальной застройки лесов, в том числе, вместо проведения работ по лесовосстановлению, а также создает условия для приватизации лесных участков на землях, категория которых не содержит прямого запрета на такие действия, что, по отношению к городским лесам, создает реальную угрозу потери леса как места отдыха и естественной защиты от загрязнения окружающей среды, является прямым нарушением прав людей, проживающих вблизи таких лесов, и других граждан на благоприятную окружающую среду.

Кроме того, законопроект содержит формулировки, не позволяющие однозначно установить критерии ситуаций, при которых при осуществлении строительства в лесах допускаются сплошные рубки, какие именно здания не допускается возводить, что считается постоянным проживанием и жилым зданием.

Такая неопределенность противоречит Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ „О противодействии коррупции“, Федеральному закону от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ „Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов“ (часть 2 статьи 1), Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (подпункты „а“, „ж“ пункта 3), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, которые относят к коррупциогенным факторам нормы, устанавливающие для правоприменителя необоснованную широту дискреционных полномочий, в том числе отсутствие или неопределенность условий или оснований для принятия решения, выборочное изменение объема прав — возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц), отсутствие или неполноту административных процедур — отсутствие порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка, а также юридико-лингвистическую неопределенность (употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера).

Также указанные недостатки текста законопроекта препятствуют судебной защите прав граждан в области сохранения лесов. Согласно обзору практики, одобренному решением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2018 года, неясность и противоречивость правового регулирования, препятствуя адекватному уяснению его содержания и предназначения, допускают возможность неограниченного усмотрения правоприменителя, создают предпосылки для административного произвола и неправосудных судебных решений.

Согласно п. 24 приказа Президента России от 19.04.2017 г. № 176 целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

В исполнение этого положения пп. а п. 26 названного приказа называет одним из основных направлений деятельности государственных органов совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также институциональной системы обеспечения экологической безопасности.

Актуальность данных положений тем более высока, что, как отмечается в п. 17 названного приказа, неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения, особенно той его части, которая проживает в промышленных центрах и вблизи производственных объектов.

Вместе с тем, в силу прямого указания части 2 статьи 55 Конституции России, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Право на благоприятную окружающую среду гарантировано статьей 42 Конституции Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В силу положений ст. 3, 6, 11, 13 и 34 федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, гарантированные Конституцией и названным федеральным законом (ст. 11), обеспечиваются, в том числе, органами государственной власти субъекта Российской Федерации (ст. 6 и 13), при этом реализация таких полномочий должна вестись исходя из принципов ответственности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, а также презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности (ст. 3, 34).

В связи с изложенным требую законопроект снять с рассмотрения и более к данной теме не возвращаться, поскольку создание даже малейших оснований для капитальной застройки в лесах породит лавинообразную утрату этого критически необходимого для благополучия страны природного ресурса», — говорится в тексте.