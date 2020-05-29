В Тульской области бизнес «почти не давят»

Тульская область вошла в число регионов с наименьшим давлением на бизнес.



Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту России Владимиру Путину о состоянии деловой среды.

Индекс административного давления на бизнес по итогам 2019 года оценивает снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, долю штрафов, назначенных без проверок, и сборы штрафов ведомствами.

Он рассчитывается на основе данных бизнес-омбудсменов, территориальных органов федеральных ведомств, Минэкономики, Росстата, судебной статистики, Единого реестра проверок и др.

Тульская область получила высокий показатель, поднявшись в рейтинге на 47 позиций, и сейчас занимает 23-е место из 85. Индекс административного давления снизился в регионе с 4,5 до 3,5.