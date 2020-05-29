В Тульской области ввели обязательный масочный режим в зданиях и транспорте

В Тульской области ввели обязательный масочный режим в зданиях и транспорте

С 1 июня на всей территории Тульской облаасти вводится обязательный «масочный» режим в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Дюмин. Это требование не касается нахождения на улице.

Маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах).

Кроме того, маски нужно использовать «надлежащим образом» — путём крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания.

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