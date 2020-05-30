Эксперимент дошёл до Тульской области: с самозанятых будут взимать налоги в ближайшие 8 лет

В Тульской области с 1 июля 2020 года вводится специальный налоговый режим.



Соответствующий закон о введении в действие в регионе налога на профессиональный доход подписал губернатор Алексей Дюмин.

Налог будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Требования к плательщикам налога, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога определяются федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“».