Эксперимент дошёл до Тульской области: с самозанятых будут взимать налоги в ближайшие 8 лет

Эксперимент дошёл до Тульской области: с самозанятых будут взимать налоги в ближайшие 8 лет

В Тульской области с 1 июля 2020 года вводится специальный налоговый режим.

Соответствующий закон о введении в действие в регионе налога на профессиональный доход подписал губернатор Алексей Дюмин.

Налог будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Требования к плательщикам налога, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога определяются федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“».

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