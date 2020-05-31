В Тульской области поэтапно открываются торговые центры

В Тульской области будут поэтапно снимать ограничения, введённые для бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.



29 мая ситуацию обсудили на заседании штаба по развитию экономики под председательством зампреда правительства региона Григория Лаврухина. В нём приняли участие представители региональных бизнес-объединений и крупнейших торговых центров Тулы.

Участники заседания обсудили исполнение требований Роспотребнадзора по работе бизнеса на первом этапе выхода из ограничений и поэтапное возвращение крупных торгово-развлекательных центров к обычному режиму.

Решение о поэтапном снятии ограничений принимается на основании предписаний главного санитарного врача по Тульской области с учётом эпидемиологической обстановки.

Так, с 1 июня в Тульской области откроют торговые центры и магазины площадью до 400 кв. метров. Ранее начать работу могли только небольшие магазины розничной торговли при условии, что у них есть отдельный вход, а их площадь не превышает 200 кв. метров. В целом действие ограничений, введённых в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.

28 мая Тульская областная Дума приняла законы для поддержки предпринимателей. В частности, установлены пониженные налоговые ставки ещё для 11 сфер экономической деятельности в дополнение к 19, включённым ранее, а также предусмотрены льготы по налогу на имущество для торговых центров в случае снижения ими платы для арендаторов.

Также принят Закон о введении с 1 июля специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Его смогут применять физические лица и индивидуальные предприниматели. Такой режим налогообложения будет действовать в течение 10 лет.