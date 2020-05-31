Волонтёры получат минималку за опеку над подопечными

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время коронавируса.



Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.