Бензин в Тульской области — один из самых дорогих в ЦФО

Бензин в Тульской области - один из самых дорогих в ЦФО

Жители Тульской области платят за бензин больше, чем в соседних регионах Центрального федерального округа.

В апреле туляки платили за бензин 45,84 руб. Литр бензина АИ-92 обходился в 42,78 руб., АИ-95 – 45,88 руб., АИ-98 – 52,54 руб., дизельное топливо — 46,61 руб...

Для сравнения, в Калуге литр бензина в среднем стоит 43,80 руб., в Орле – 45,33 руб., в Рязани – 43,71 руб.

По данным Росстата, в апреле падение цен на бензин было зафиксировано в 55 российских регионах. Больше всего цены по сравнению с мартом опустились в Тыве (-3,9%) и Алтайском крае (-1,8%).

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