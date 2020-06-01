Тульской области больше особо не грозят пожары

Тульской области больше особо не грозят пожары01.06.2020 В Тульской области с 1 июня снимают особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин.Такой режим действовал в области с 1 апреля.ТемыпожарШерин Валерий НовостиК автобусам, перевозящим детей, предъявят новые требования 03.06.2020Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника Ленину в Туле 03.06.2020В Тульской области сформировали общественные советы 03.06.2020 На блогера Варламова в Туле завела дело полиция 03.06.2020Новомосковское предприятие оштрафовали за слив химотходов 03.06.2020Депутат от «Единой России» предложил сажать на 10 лет за «вовлечение несовершеннолетних в митинги» 03.06.2020Дюмин поддержал рублём тульских инвесторов и жертвователей 02.06.2020Медики попросили у власти подмоги 02.06.2020Туляков могут начать штрафовать за отказ от вакцинации 02.06.2020Тульские домохозяйки могут дождаться пособий от государства 02.06.2020Невменяемый новомосковец побил машины и стёкла первых этажей 02.06.2020Халатность и разгильдяйство за 45 млн рублей: ДК в Тульской области некачественно отремонтировали 02.06.2020В роддоме Тульской области обрушился потолок 02.06.2020