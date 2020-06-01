Тульской области больше особо не грозят пожары

Тульской области больше особо не грозят пожары

В Тульской области с 1 июня снимают особый противопожарный режим.

Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин.

Такой режим действовал в области с 1 апреля.

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