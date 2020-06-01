В Туле дети вышли на пикет из-за мусорного полигона (видео)

В Туле дети призвали президента РФ Владимира Путина защитить их посёлок от мусорного полигона.



«Согласно новой Конституции России, дети — приоритет страны. Гарант Конституции — президент Владимир Путин, правительство защищает природу. Мы обращаемся к президенту Путину и главе правительства Мишустину. Защитите детей из посёлка Ленинский города Тулы», призвали юные туляки.

Напомним, после закрытия в 2019 году полигона твёрдых бытовых отходов в деревне Даниловка под Алексином мусор с северной части Тульской области свозят на свалку в посёлке Барсуки Ленинского района, который эксплуатирует компания «Энергокор-Агро» из подмосковного Ступино.

Ранее власти сообщали о планах построить мусоросортировочный комплекс вблизи с Московской областью для удобной логистики при перевозке отходов.





В октябре прокурорская проверка по многочисленным жалобам жителей показала, что «Энергокор-Агро» нарушает санитарное законодательство. В частности, не разработан и не согласован проект санитарно-защитной зоны для полигона. Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении.

В работе компании «Энергокор-Агро» неоднократно находили нарушения также Росприроднадзор и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Так, в августе этого года Росприроднадзор уличил фирму в искажении или сокрытии информации о состоянии воздуха. Также полная и достоверная информация не вносилась в журнал учёта в области обращения с отходами.

Еще в 2017 году при плановой проверке полигона в Барсуках был зафиксирован факт складирования на отходов вне рабочей карты и отсутствия изоляции грунтом. При размещении отходов не в полном объёме осуществлялся производственный лабораторный контроль за качеством грунтовой воды и качеством почвы. Не был согласован проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для полигона ТБО. В 2015 году предприятие штрафовали за нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха на 215 тысяч рублей. Кроме того, полигон в нарушение закона принимал и московский мусор. Согласно реестру проверок юрлиц, предписания надзорных органов ООО «Энергокор-Агро» часто не выполняло.

Это не единственный проблемный полигон в Тульской области. Так, в Дубне и Узловой при размещении отходов ТБО допускают экологические нарушения. В самой Туле полигон действует в черте города (несколько лет назад границу Тулы намеренно передвинули для согласования проекта), что создаёт угрозу здоровью населения. Тульская область — лидер по заболеваемости онкологией и болезнями дыхательных путей.