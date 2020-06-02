В одарённых детей Новомосковска вложат миллиард рублей

В Новомосковске заложили камень в знак начала строительства Центра поддержки одарённых детей «Созвездие». Проект оценивается в 1 миллиард рублей.



К декабрю 2021 года будут возведены два корпуса, заработают лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр «Академия достижений», медицинский блок и пищеблок, кампус для постоянного проживания и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом.

90 старшеклассников будут готовить к освоению «профессий будущего». Ещё 80 учеников будут приезжать на смены — в год планируется 10 смен длительностью 21 день.

Создание нового учебного учреждения совместно осуществляют губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и благотворительный Фонд Андрея Мельниченко.