Туляки обнаружили поляну гниющей свеклы в посёлке, где закрылся сахарный завод

В посёлке Товарковский Богородицкого района обнаружили огромные свалки гниющей сахарной свеклы.



Жители посёлка написали коллективную жалобу. На протяжении длительного времени они чувствуют в воздухе сильный запах неочищенных сточных вод и гниения органики. Дома, магазины и улицы атаковали несметные полчища мошек.

Товарковчане связывают проблему с огромным количеством сахарной свеклы, гниющей на полях местного завода. Сырья было заготовлено огромное количество, но в феврале овощи внезапно оказались не нужны — на «нерентабельном» предприятии началось конкурсное производство.

Рекордный за последние пять лет урожай свеклы, собранный в 2019 году, и падение на 22% цен на сахар стали губительным сочетанием факторов для Товарковского сахарного завода. Финансовая модель предприятия оказалась не конкурентоспособной и стремительно потащила его на экономическое дно. А лишний балласт в виде свеклы остался разлагаться на полях.

Отходы сахарной свеклы относятся к пятому классу опасности, а их складирование и размещение на полях в таких огромных объёмах приводит к нарушению экологической системы. Поля с тоннами гниющих корнеплодов растянулись до Кузовки, Павловки, Левинки, Бегичево и других населённых пунктов, рассказали областные экоактивисты.

Ещё одним экологическим бедствием жители Товарковского назвали сброс неочищенных сточный вод в пруд посёлка. Он источает сильнейшее зловоние, а вода тёмная и пенится.



