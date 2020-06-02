Дюмин поддержал рублём тульских инвесторов и жертвователей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов о поддержке предпринимателей.



Согласно поправкам в закон «Об инвестиционном налоговом вычете», для организаций, вложивших в регион свыше 500 млн рублей, вычет составит 70% суммы расходов в отношении расходов налогоплательщика на первоначальную стоимость основных средств, а размер ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета уменьшен до 7%.

Дополнительно право на вычет получат налогоплательщики, пожертвовавшие учреждениям культуры и некоммерческим организациям (фондам), а также тем, кто вложился в создание объектов социальной инфраструктуры и передал их в государственную (муниципальную) собственность. При этом предельные суммы расходов, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета, будут составлять 90% и 80% соответственно. Для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета для таких организаций установлена ставка 5%.

Поправки в статью 1 закона «Об установлении налоговых ставок при применении упрощённой системы налогообложения» содержат на 2020 год пониженные налоговые ставки при применении упрощённой системы налогообложения в размере 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3%, если объектом налогообложения являются доходы для 11 видов деятельности (полиграфия, перевозки пассажиров в междугородном сообщении, деятельность вокзалов и автостанций, издательская деятельность, деятельность информагентств, реклама, фотография, перевод, автошколы, стоматология, массажные салоны).

Поправки в закон «О налоге на имущество организаций» уменьшат сумму налога на имущество организаций, исчисленного за налоговый период 2020 года, на сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам для налогоплательщиков, которые являются арендодателями принадлежащих им нежилых зданий, являющихся торговыми центрами, и (или) помещений в них, включённых в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Если сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы превысит сумму налога по итогам 2020 года, налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога в последующих четырёх налоговых периодов, следующих непрерывно. Такая льгота позволит снизить финансовую нагрузку на арендаторов коммерческой недвижимости, чья деятельность была приостановлена в связи с введением в Тульской области режима повышенной готовности.

Согласно поправкам в закон «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области» со 100 млн до 20 млн рублей уменьшится сумма минимальных инвестиций, необходимых для получения льгот по налогу на имущество организаций для инвесторов, осуществивших ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества на территории Тульской области в соответствии с инвестиционным проектом в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Исключение составляют объекты, включённые в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.