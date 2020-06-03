Депутат от «Единой России» предложил сажать на 10 лет за «вовлечение несовершеннолетних в митинги»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Марченко предложил ввести в уголовное законодательство наказание в виде лишения свободы на 10 лет за призыв несовершеннолетних граждан к участию в массовых беспорядках и другой антиобщественной деятельности.



Он рассказал, что хочет дополнить действующую статью УК РФ об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность пунктом о «вовлечении несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление».

В статью 151 УК РФ единоросс предлагает включить фразу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, а в статью 212 УК РФ — добавить новую часть 1.2 о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием и погромами, а также неподчинением законным требованиям представителей властей, и часть 3.1 о призывах несовершеннолетних к аналогичным массовым беспорядкам.

По дополненной статье 151 УК за такие преступления предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, по новой части 3.1 статьи 212 УК — вплоть до 10 лет.

Марченко объяснил свою инициативу тем, что после снятия карантинных ограничений тема митингов «может в любой момент возникнуть».

«Организаторы несанкционированных митингов делают ставки на несовершеннолетнюю молодёжь, потому что ими проще всего манипулировать», — отметил депутат.