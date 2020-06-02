Медики попросили у власти подмоги

Российские медики призвали власть решить проблему нехватки средств защиты до второй волны коронавируса.



Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, написали письмо вицу-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с призывом обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты. Также они просят решить организационные и ресурсные проблемы в больницах до второй волны коронавируса.

Члены экспертной группы опросили медиков из разных городов и пришли к выводу, что в 49% случаев в больницах не используется чёткий алгоритм расчёта потребности в средствах индивидуальной защиты. Такой алгоритм не прописан также в последней версии временных методических рекомендаций Минздрава.

Профильные ведомства не развели требования к СИЗ по перепрофилированным под коронавирус учреждениям и тем, которые принимают пациентов с другими диагнозами «потенциально вирусными». При этом опрошенные сотрудники «чистых» клиник рассказали, что пациенты с подтверждённым COVID-19 уже проходили через них и продолжают поступать. Из-за этого большинство руководителей больниц не имеют возможности точно рассчитать потребность в средствах защиты.

Также в письме говорится о боязни медицинских работников открыто говорить о нехватке или полном отсутствии средств защиты в связи с обвинениями в адрес медиков в распространении фейк-ньюс. 43% опрошенных медиков охарактеризовали тему обеспеченности средствами защиты как «опасную и рискованную для любого комментирования и обсуждения».

В рабочей группе отметили, что производство респираторов, защитных костюмов и медицинских перчаток отечественного производства не может полностью покрыть потребность в этих изделиях. Так, на сегодняшний день потребность в респираторах закрыта только на 27%, в перчатках — на 17%.