Тульские домохозяйки могут дождаться пособий от государства

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек в размере МРОТ (примерно 12 тысяч рублей).



Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов пояснил ТАСС, что на пособие сможет претендовать семья, если размер среднедушевого дохода её членов не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Пособие для домохозяек сможет получать только один член семьи. Это может быть как мать, так и отец.

Ранее российское правительство отклонило инициативу о введении пособия для домохозяек.