Туляков могут начать штрафовать за отказ от вакцинации

Туляков могут начать штрафовать за отказ от вакцинации

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях дополнили статьёй об ответственности за отказ от прохождения медицинского осмотра и вакцинации.

Штраф по этой статье составляет 7 тысяч рублей.

Замминистра юстиции Денис Новак в беседе с «Интерфаксом» заверил, что предлагаемые санкции не коснутся многих граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

Речь идёт об ответственности за отказ от обязательной вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Действующая редакция Административного кодекса не предусматривает никакой ответственности за отказ от прививок.

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