Туляков могут начать штрафовать за отказ от вакцинации

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях дополнили статьёй об ответственности за отказ от прохождения медицинского осмотра и вакцинации.



Штраф по этой статье составляет 7 тысяч рублей.

Замминистра юстиции Денис Новак в беседе с «Интерфаксом» заверил, что предлагаемые санкции не коснутся многих граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

Речь идёт об ответственности за отказ от обязательной вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Действующая редакция Административного кодекса не предусматривает никакой ответственности за отказ от прививок.