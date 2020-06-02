Халатность и разгильдяйство за 45 млн рублей: ДК в Тульской области некачественно отремонтировали

При ремонте Дома культуры в Болохово Киреевского района допустили недочёты. Их выявила при обследовании специальная комиссия.



В 2019 году на ремонт из областного бюджета выделили почти 40 млн рублей, из районного — 5 млн. На эти средства полностью заменили систему отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, а также окна и двери, привели в порядок кровлю и фасад.

Но оказалось, фасад обновили некачественно. По словам председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, это «халатность и разгильдяйство» — объём необходимых переделок сопоставим с изначальным ремонтом. Подрядчику дали срок исправить недостатки до 1 июля.

Второй этап реконструкции оценивается в 36 млн рублей. Планируется выполнить архитектурную подсветку, смонтировать стационарный звук и свет, установить кресла, систему безопасности, завершить внутренние работы.

Здание ДК было построено в 1940 году и ни разу не ремонтировалось.