Новомосковское предприятие оштрафовали за слив химотходов

В Новомосковске ООО «Росконтракт» оштрафовали за сброс промышленных стоков в Новомосковске.



В конце января в социальных сетях появилось видео, на котором из автоцистерны прямо на рельеф местности на улице Свободы недалеко от промышленных предприятий сливается чёрная жидкость неизвестного происхождения.

По словам жителей, от стоков исходил сильный химический запах. Такой запах стал регулярно ощущаться в данном районе с лета 2019 года, однако его источник был неизвестен.

Росприроднадзор установил виновного и завёл административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.