На блогера Варламова в Туле завела дело полиция

На блогера Илью Варламова после поездки в Тулу завели административное дело.



«Я тут с интересом узнал, что сегодня в 12 дня меня ждали тульские полицейские для дачи объяснений. Честно сказать, я расстроился. Уже представил, как пью чай с тульским пряником в кабинете следователя по особо важным делам. Эх, с большим удовольствием бы сегодня побывал в прекрасной Туле, тем более там уже работают рестораны и даже парикмахерские. Но так вышло, что полиция дело против меня возбудила, а рассказать мне об этом забыла», — поделился он.

Поводом послужило посещение набережной Упы 15 апреля. На Варламова заочно составили административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Ему грозит от 1 до 30 тысяч рублей.

«15 апреля я вместе с волонтёрами отвозил средства индивидуальной защиты для врачей города Донской Тульской области. На обратном пути я ощутил лёгкое чувство голода и решил заехать в Тулу, чтобы перекусить. Дело в том, что врачи рекомендую регулярно и правильно питаться, а кто я такой, чтобы спорить с врачами? После обеда я принял решение прогуляться по Туле и снять репортаж о городской среде. Внимательно изучив все постановления, я не обнаружил никаких запретов на прогулки.

Конечно, как архитектор и журналист я не мог пройти мимо тульской набережной. Я был в Туле много раз, но Казанскую набережную никогда не видел, лишь слышал восторженные отзывы о новом общественном пространстве.

Хочу заметить, что по Туле я гулял с гордо поднятой головой! У меня и мысли не было нарушать закон. Являясь публичным человеком, журналистом, отцом двоих детей, я понимаю, какая на меня возложена ответственность. Своими действиями я всегда должен подавать пример законопослушного гражданина. Ноги сами понесли меня к главному управлению ФСБ России по Тульской области по адресу Садовый пер., 1. Каково же было моё удивление, когда прямо напротив входа в ФСБ я обнаружил открытую калитку, ведущую на набережную! Маленькая калиточка прямо в рай!

В тот момент я ощутил искренний восторг! Неужели я смогу посмотреть набережную?! Вот это действительно подарок судьбы. На калитке не было никаких знаков и запрещающих табличек. Сейчас я понимаю, что, наверное, стоило уточнить информацию у людей из этого скромного двухэтажного здания. Но я решил не усугублять своё положение и не задавать лишних вопросов людям с холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками.

Так я оказался на набережной и минут 10 делал репортаж. Я сидел на газоне, ходил по мостикам и любовался необычными видами Тульского кремля. Минут через 20 ко мне подошёл старший лейтенант полиции с номером жетона 002203.

К сожалению, он очень неразборчиво представился, так что я не знаю его имени. Но сразу скажу, что сотрудник полиции был очень мил и корректен. Старлей делал вид, что не понимает, что за калитка привела меня на набережную. Я показывал ему на двухэтажное здание, но он словно его не замечал! Полицейский вежливо объяснил, что набережная, оказывается, закрыта, а калитка, через которую я сюда попал, не существует!

Я не стал спорить с представителем власти! Как законопослушный человек я извинился и сразу же покинул территорию набережной через несуществующую калитку. Хочу заметить, что у сотрудника полиции не было ко мне никаких претензий. Он не попросил моих документов, не составил протокола, не задержал меня. Мы расстались с ним как хорошие друзья. И тут я узнаю такое!

Сказать честно, я очень расстроен поведением правоохранительных органов Тулы. В такое непростое для страны время меньше всего я бы хотел оказаться нарушителем указов губернатора Тульской области!

Своё честное имя готов отстаивать в суде! Спасибо „Правозащите Открытки“ за то, что согласились помочь, отправляем в Тулу юристов. Буду держать вас в курсе», — написал Варламов.