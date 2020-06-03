Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника Ленину в Туле

Ремонт памятника Ленину в Туле обойдётся в 4,8 млн рублей.



Такая сумма приводится в контракте, размещённом на сайте госзакупок.

Ранее мы писали, что постамент начал разрушаться, в связи с этим его временно стянули специальными ремнями.

Памятник скульптора Михаила Захарова на площади Ленина был задуман в 1960-х годах, а установлен — только 5 ноября 1983 года. Его высота вместе с постаментом достигает 8 метров. Последний раз он подвергался ремонту в 2000 году.

Ранее в Туле предлагали вместо памятника Ленину к 500-летию Кремля в 2020 году установить на центральной площади города монумент Василию III, а до этого предлагался вариант заменить Ильича на местную достопримечательность — Тёщу.