На Платошкина завёл уголовное дело Следственный комитет

Следственным комитет возбудил уголовное дело в отношении социалиста Николая Платошкина.



Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

В прошлом году Платошкин выдвигался в Мосгордуму от КПРФ.