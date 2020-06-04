На Платошкина завёл уголовное дело Следственный комитет

На Платошкина завёл уголовное дело Следственный комитет

Следственным комитет возбудил уголовное дело в отношении социалиста Николая Платошкина.

Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

В прошлом году Платошкин выдвигался в Мосгордуму от КПРФ.

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