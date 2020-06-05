Тульский креативный кластер потерпел убытки из-за пандемии

Тульский креативный кластер потерпел убытки из-за пандемии

Аналитики оценили убытки креативных кластеров в период пандемии коронавирусной инфекции.

В исследование вошли креативные кластеры Москвы (Artplay), Санкт-Петербурга («Севкабель Порт» и «Новая Голландия»), Тула («Искра») и другие, пишет «РБК».

Большую часть арендаторов составлял малый бизнес, который в условиях кризиса оказался наиболее уязвимым.

При негативном сценарии развития событий на рынке коммерческой недвижимости высвободится порядка 1,6 млн кв. м площадей. Именно столько по разным оценкам составляет общая площадь креативных кластеров в России. Без работы останутся свыше 600 тыс. человек, отметили в НАФИ.

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