Тульский креативный кластер потерпел убытки из-за пандемии

Аналитики оценили убытки креативных кластеров в период пандемии коронавирусной инфекции.



В исследование вошли креативные кластеры Москвы (Artplay), Санкт-Петербурга («Севкабель Порт» и «Новая Голландия»), Тула («Искра») и другие, пишет «РБК».

Большую часть арендаторов составлял малый бизнес, который в условиях кризиса оказался наиболее уязвимым.

При негативном сценарии развития событий на рынке коммерческой недвижимости высвободится порядка 1,6 млн кв. м площадей. Именно столько по разным оценкам составляет общая площадь креативных кластеров в России. Без работы останутся свыше 600 тыс. человек, отметили в НАФИ.