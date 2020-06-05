Ефремовский мусорный полигон работал с нарушениями

Ефремовский мусорный полигон работал с нарушениями

В Тульской области суд обязал установить размеры санитарно-защитной зоны полигона твёрдых коммунальных отходов.

Проверка природоохранной прокуратуры выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства.

ООО «Дизель» эксплуатировало мусорный полигон в Ефремове без определения границ санитарно-защитной зоны.

Природоохранный прокурор внес руководителю общества представление и направил в суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Дизель» установить размеры санитарно-защитной зоны полигона твердых коммунальных отходов.

Решением суда исковые требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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