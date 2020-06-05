Ефремовский мусорный полигон работал с нарушениями

В Тульской области суд обязал установить размеры санитарно-защитной зоны полигона твёрдых коммунальных отходов.
Проверка природоохранной прокуратуры выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства.
ООО «Дизель» эксплуатировало мусорный полигон в Ефремове без определения границ санитарно-защитной зоны.
Природоохранный прокурор внес руководителю общества представление и направил в суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Дизель» установить размеры санитарно-защитной зоны полигона твердых коммунальных отходов.
Решением суда исковые требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.