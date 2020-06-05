Регионы могут потерять миллиарды из-за списания налогов

Российские регионы могут недосчитаться 40,5 млрд рублей за второй квартал 2020 года из-за списания налогов бизнесу в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.



Такие расчёты сделали аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова. По оценкам экспертов, сильнее всего в процентном отношении пострадают доходы бюджетов Волгоградской и Астраханской областей, а также Севастополя, а в денежном выражении самые крупные потери понесут Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

По итогам всего года из-за ситуации с COVID-19 региональные бюджеты недосчитаются полтриллиона рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня 2020 года списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал для отдельных категорий предприятий. Речь идёт о социально ориентированных НКО, а также малых и средних фирмах.