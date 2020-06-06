Доллар может вырасти из-за второй волны пандемии

Эксперты предсказали рост доллара до 90 рублей из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции в конце 2020 года.



Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования представили три вида сценариев — базовый, оптимистический и пессимистический.

Базовый предусматривает падение ВВП на 8-8,2%, а рост доллара до 90 рублей. При этом пандемия продолжится до третьего квартала, а в четвёртом перейдёт ко второй волне минимум на два-три месяца.

В оптимистическом сценарии карантинные меры снимут к концу июля, ВВП к концу года упадёт на 4,2-4,5%, а доллар закрепится на отметке 85 рублей. В пессимистическом — коронавирус влияет на экономику до 2022 года, доллар растёт до 95-103 рублей, а нефть не стоит дороже 30 долларов.