Психологи: с начала пандемии россияне стали агрессивнее по отношению к власти

С начала пандемии коронавируса специалисты, работающие на горячей линии психологической помощи, отметили серьёзный рост агрессии населения по отношению к власти.



Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главврача Республиканского клинического психотерапевтического центра Башкирии Ильгиза Тимербулатова.

«Когда наши специалисты работают на горячей линии в Минздраве и олицетворяют эту самую власть, они выслушивают очень много того, что думают люди. Задача психолога и психотерапевта постараться снять накал, но мы понимаем, что этот вопрос необходимо решать комплексно, и не только психологам и психотерапевтам», — заявил Тимербулатов.

Он подчеркнул, что зафиксирован также рост агрессии, направленной на партнёра или других членов семьи. По словам Тимербулатова, психологи ожидали, что карантин вызовет семейные конфликты, но не думали, что их будет настолько много.

Для «вербальной агрессии» населения по отношению к власти есть причины: в условиях пандемии коронавируса долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума, зарплаты упали, а безработица резко выросла. Данные социологической службы «Левада-центр» показывают, что число россиян, готовых выйти на протесты из-за падения уровня жизни, составляет почти треть и достигло максимума за полтора года.